أطلقت قوات الدفاع الذاتي اليابانية وحدة دفاع إلكتروني؛ لتعزيز استجابة البلاد للهجمات في الفضاء الإلكتروني، وهو مجال أمني لعب دورا مهما بشكل متزايد في النزاعات العالمية.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي - في تصريح أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "إن خطر الهجمات الإلكترونية يتزايد ويصبح أكثر تعقيدا يوما بعد يوم.. ونظرا لأننا نواجه مهمة عاجلة للرد بشكل مناسب عليها، فإن إعادة تنظيم وحدة الدفاع وإطلاق وحدة جديدة يعد بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام".

وأضاف أن إنشاء الوحدة الإلكترونية الجديدة في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة طوكيو يعكس الحاجة الملحة لتحسين قدرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الفضاء الإلكتروني.. موضحا أن المجموعة تتألف من حوالي 540 موظفا، وهي مكلفة بتدريب الموارد البشرية ودعم التدريب العملي وإدارة شبكات المعلومات والاتصالات.

وتجمع الوحدة الجديدة بين الإدارات الإلكترونية التي تم توزيعها بين قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية والجوية وستعمل على تركيز الإجراءات المضادة للهجمات الإلكترونية.

وتعتبر الحكومة اليابانية مجالات الفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني والطيف الكهرومغناطيسي ركائز أساسية في التوازن العسكري بين الدول وفي تعزيز القدرات الدفاعية لليابان.