من المعتاد أن تقوم الشركات بتدريب الموظفين الجدد لتأهيلهم للعمل، لكن عادة ما تغفل الشركات أهمية تدريب الموظفين الذين يعملون معها منذ فترة طويلة، رغم أهمية هذا الأمر، خاصة أن الكثير من الأشياء تتغير داخل الشركات بمرور الوقت، بما في ذلك العمليات، وتحسين الإنتاج، وكذلك الأدوات المستخدمة لترسيخ ثقافة العمل عن بعد.

ومن ثم بات من الضروري إعادة تأهيل موظفي الشركة، لتمكين الموظفين من فهم كيفية تطور الشركة، والأهداف والتحديات الرئيسية التي تواجهها.

الفرق بين إعادة تأهيل الموظفين الجدد والحاليين

- تستهدف برامج تهيئة الموظفين الجدد مساعدتهم على التكيف بسرعة مع ثقافة الشركة، وبدء العمل.

- وخلال هذه العملية يبدأ الموظفون الجدد في استكشاف الشركة، وكيف يعمل الموظفون ويتواصلون مع بعضهم البعض، وطبيعة العمليات التي تقوم بها الشركة، مما يعزز التكامل الاجتماعي، ويقلل توتر الموظفين الجدد.

- إعادة تأهيل الموظفين الحاليين على الجانب الآخر هو برنامج منفصل، يستهدف إعادة إشراك الموظفين الحاليين، وتثقيفهم بشأن كل المستجدات التي حدثت في الشركة، حتى ولو كانت تغييرات صغيرة.

- فهذا البرنامج ضروري للغاية لإبقاء الفرق الكبيرة على المسار، خاصة في حالة عمل أعضاء الفريق عن بعد، فلم يعد من المناسب الآن تطوير الأدوات المستخدمة دون أن يتطور أعضاء الفريق أنفسهم.

تصميم البرامج الصحيحة

- قد يكون من الصعب أن يفهم الموظفون ثقافة الشركة أثناء عملهم عن بعد من المنزل.

- لذلك من المهم تصميم برامج إعادة تأهيل تضمن تمكين جميع الموظفين من فهم كل الأمور المتعلقة بالشركة، بما في ذلك الأدوات الرقمية المستخدمة.

- كلما كانت برامج إعادة التأهيل ممتعة، ولا تعتمد على الأرقام أو المعلومات الكثيرة، شجع ذلك الموظفين على المشاركة في هذه العملية، واكتساب المعلومات بطريقة أكثر فاعلية، ويؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير.

- يمكن إنشاء برنامج إعادة تأهيل تجريبي، يضم مجموعة محددة من أعضاء الفريق، وجمع تعليقاتهم وآرائهم على البرنامج، من أجل تحسينه، قبل تطبيقه على باقي أعضاء الفريق وكل أقسام الشركة.

- من المهم أيضاً أن تدرك الشركات التي تنوي تطبيق برنامج إعادة تأهيل لموظفيها الحاليين، أن هذا الأمر لا يتم مرة واحدة أو خلال فترة محددة.

- فإعلام الموظفين بكل المستجدات والتطورات في الشركة يجب أن تكون عملية مستمرة تطبقها الشركة طوال الوقت.