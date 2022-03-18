واصل المستثمرون سحب أموال من صناديق الأسهم الأوروبية لخامس أسبوع على التوالي، واتجهوا لضخ الاستثمارات في الأسهم الأمريكية بدلاً من ذلك، إذ يضغط الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق الأسهم في أوروبا.

وبحسب بيانات التقرير الأسبوعي لـ"بنك أوف أمريكا" الصادرة اليوم الجمعة ونقلتها وكالة "رويترز"، بلغ إجمالي التدفقات من صناديق الأسهم الأوروبية مستوى 3.2 مليار دولار، فيما بلغت التدفقات نحو الأسهم الأمريكية مستوى 32 مليار دولار وهو أكبر مستوى في خمسة أسابيع.

فيما شهدت السندات تخارجًا للاستثمارات بقيمة 14.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ مارس 2021.

أما سوق السندات في الأسواق الناشئة فشهد نزوحًا للاستثمار للأسبوع العاشر على التوالي، وبقيمة 14.2 مليار دولار منذ بداية 2022، وهو ما يعادل حوالي نصف المبالغ التي استقبلها السوق في 2021.

وأكد محللو المصرف الأمريكي على أن صدمة التضخم ومعدل الفائدة لم تنته، أما فيما يتعلق بصدمة الركود، فمن المتوقع انتهاؤها في النصف الثاني من 2022.



