وصف الكرملين اليوم الجمعة تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنها «إهانات شخصية»، وقال إن تصريحاته ناجمة على ما يبدو عن انفعال وإرهاق ونسيان.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين «نسمع ونرى بيانات هي فعليا إهانات شخصية للرئيس بوتين». وأضاف «نظرا لسرعة الانفعال المعهودة في السيد بايدن وإرهاقه وأحيانا كثرة نسيانه، الإرهاق الذي يؤدي لتصريحات عدائية، فإننا لن نجري أي تقييمات قاسية كي لا نسبب المزيد من العدائية».

وتابع، لن نجري أي تقييمات قاسية لتصريحات بايدن كي لا نتسبب بمزيد من العدائية.

كان بايدن قد وصف بوتين بأنه «مجرم حرب» و«ديكتاتور قاتل» في الأيام القليلة الماضية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.