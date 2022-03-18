حثت إسرائيل اليوم «الجمعة» الولايات المتحدة على عدم شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء «للمنظمات الإرهابية الأجنبية»، متهمة إياه بـ «قتل آلاف» الأشخاص.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لبيد في بيان مشترك إن «الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص بمن فيهم أميركيين»، مؤكدين أنه «يستحيل علينا التصديق بأن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية».

وتابع البيان أن «الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي في غزة والحوثيون في اليمن والميليشيات في العراق، وكان وراء خطط لاغتيال كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية».

واتهم البيان الحرس الثوري الإيراني «بلعب دور في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين». وقال «إنهم دمروا لبنان ويضطهدون بوحشية المدنيين الإيرانيين وأيديهم ملطخة بالدماء».

وقال بيان بينيت ولبيد إن «محاولة شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية إهانة للضحايا وتجاهل للواقع الموثق المدعوم بأدلة قاطعة».

وأضاف «نجد صعوبة في تصديق أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية سيتم إزالته مقابل وعد بعدم إلحاق الضرر بالأميركيين».