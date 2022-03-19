عادل الشنان

علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد ترتيب إجراءات الاستلام الابتدائي لأعمال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق والبنى التحتية لعدد 4770 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية في الضاحيتين (N2-N3) ضمن مشروع مدينة المطلاع الإسكاني خلال شهر مارس الجاري، وذلك بعد أن بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في هذا المشروع حتى نهاية شهر فبراير الماضي 99%‎‎.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن أعمال المشروع متأخرة عن موعدها التعاقدي، حيث كان من المفترض استلام هذه الأعمال في منتصف شهر مارس من العام 2020 لكن تم الاستلام الابتدائي فقط لأعمال العقد، ما عدا خزانات الترشيح تم تسليمها في 20 يونيو 2021 الماضي بعد إنجاز ملاحظات لجنة الاستلام الابتدائي كما قامت لجنة الاستلام الابتدائي بمعاينة أعمال خزانات الترشيح بتاريخ 16 نوفمبر 2021 الماضي.

وتبلغ تكلفة مشروع البنية التحتية في الضاحيتين 49 مليونا و335 ألفا و57 دينارا تقريبا.