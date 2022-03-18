أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي عن مواجهة نادي برشلونة الإسباني بنظيره إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وستقام مباريات الذهاب لربع النهائي في 7 أبريل المقبل أما مباريات الإياب فستقام في الـ14 من الشهر ذاته.

وأقيمت القرعة اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية وقد أسفرت القرعة عن مواجهات:

•لايبزيغ الالماني ضد أتلانتا الايطالي.

•وست هام الانجليزي وليون الفرنسي.

•جلاسكو رينجرز الأسكتلندي ضد سبورتنغ براغا البرتغالي.

وفيما يتعلق بقرعة نصف النهائي فقد جاءت على النحو التالي:

•الفائز من مواجهة لايبزيغ وأتالانتا سيواجه المنتصر من سبورتنغ براغا ورينجرز.

•الفائز من مباراة وست هام وليون سيواجه المنتصر من إنتراخت فرانكفورت وبرشلونة.

•قرعة النهائي لتحديد الفريق صاحب الأرض

صاحب الأرض في النهائي سيكون المتأهل من نصف النهائي رقم 1 من بين لايبزيغ أو أتالانتا أو سبورتنغ براغا أو رينجرز.