صالح عسيري: استقبلت في الكويت بحفاوة من فريق الدراجات النارية وسفارة المملكة ونشكرهم على كل ما قدموه من مساعدات

رسالتي: كلنا شعب واحد ويد واحدة.. وشكراً للقيادة على كل ما تقدمه لأبناء الوطن من دعم ومتابعة وتسهيل مهمات

إستراتيجية عسير تتضمن تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030

استغلال المقومات السياحية الهائلة لمنطقة عسير بمشروعات سياحية نوعية تبرز قممها الشامخة وتنوعها الجغرافي والطبيعي وثراءها الثقافي والتراثي

أسامة دياب



انطلق المواطن السعودي صالح عسيري «رحال الوطن»، ورئيس فريق «متحدون عسير بايكرز للدرجات النارية»، وسفير الخير بجمعية الجنوب النسائية في أبها، وسفير نادي البر بجمعية البر بمحافظة جدة في جولة طويلة تقدر بحوالي 11500 كيلومتر متنقلا على دراجته النارية «الدباب» بين مدن السعودية، وتمتد جولته إلى دول «التعاون» والأردن.



وتستهدف هذه الجولة بحسب ما أعلنه عسيري، تقديم الشكر إلى القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية على تدشين استراتيجية منطقة عسير تحت شعار «قمم وشيم»، حيث تمتلك هذه المنطقة مقومات طبيعية وبشرية أهلتها لتكون أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني المتنوع الذي بنيت عليه رؤية المملكة 2030.



وخلال تواجده في الكويت قال الرحالة صالح عسيري لـ «الأنباء»: تم استقبالي في الكويت بحفاوة من فريق الدراجات النارية، وأتقدم بكل الشكر إلى سفارة المملكة على كل ما قدموه من مساعدات ودعم.



وأضاف أن رحلته بدأت من يوم 3 مارس الجاري من منطقة عسير ثم إلى الرياض مرورا بعدد من المدن السعودية وبعدها إلى الإمارات فالبحرين فالكويت، وسيواصل رحلته بمدن المملكة وصولا إلى الأردن، وبعدها مدن ومناطق المملكة حتى العودة إلى عسير.



وقال عسيري: رسالتي «كلنا شعب واحد ويد واحدة.. وشكرا للقيادة على كل ما تقدمه لأبناء الوطن من دعم ومتابعة وتسهيل مهمات».



وكان ولي عهد المملكة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد أطلق مؤخرا استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار «قمم وشيم»، وهي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة، لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.



وتهدف إستراتيجية عسير إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي ستستثمر من خلال مشروعات سياحية نوعية، لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.



وقدم الكابتن صالح عسيري في نهاية جولته السياحية والتعريفية الشكر والتقدير إلى القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.



كما رفع عسيري شكره إلى أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية وكذلك للداعمين لهذه الحملة مجموعة بن عفتان للذهب والمجوهرات ومجموعة «بي جروب» للأستاذ دليم بن دعجم ولجميع الجهات الحكومية والخاصة في السعودية، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي ومملكة الأردن الهاشمية.