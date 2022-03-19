حنان عبدالمعبود



في إنجاز غير مسبوق للكويت والقطاع الصحي، فاز رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء د.تركي العتيبي بمنصب رئيس الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى خلال الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة ليكون أول طبيب كويتي يفوز بهذا المنصب منذ تأسيس الجمعية قبل 30 عاما.



وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للجمعية مساء اليوم على هامش ختام أعمال المؤتمر الخامس عشر للجمعية الذي يقام في الكويت خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس.



وتخلل الاجتماع مناقشة التقريرين المالي والإداري والذين تم إقرارهما، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد للجمعية، والتي أسفرت نتائجها عن فوز د.تركي العتيبي بمنصب الرئيس المنتخب للجمعية.



ويشغل د.تركي العتيبي رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء، وسبق له أن تبوأ العديد من المناصب، وقدم العديد من المحاضرات العلمية في كثير من المؤسسات الطبية العالمية لمكانته العلمية والمهنية المرموقة في مجال أمراض وزراعة الكلى.