ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي أنه تم الانتهاء من تحديد الموظفين الذين وقع عليه الاختيار لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة، وذلك بعد إجراء الاختبارات والمقابلات للمتقدمين.



وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من أسماء من تم اختيارهم، وهم كالتالي:

مريم العبيد - مراقب محاسبة البعثات في إدارة الشؤون المالية

فاطمة قمبر - في قسم الحسابات بإدارة الشؤون المالية

سارة العتيبي - في قسم الرواتب بإدارة الشؤون المالية

هاني الشايجي - في قسم أساليب العمل وتطوير الخدمة بإدارة التطوير الإداري والتدريب

أسماء بهبهاني - رئيس قسم شؤون الموظفين في إدارة الشؤون الإدارية

حنان النصف - مدير إدارة العلاقات الثقافية

فيصل خالد - مراقب القضايا والتحقيقات في إدارة القضايا والتحقيقات

مريم العلي - في قسم المكاتب الثقافية الأجنبية بإدارة المكاتب الثقافية الخارجية

مها الحميدي - في قسم المكاتب الثقافية العربية بإدارة المكاتب الثقافية الخارجية

فهد اغوس - في قسم التخطيط وتنفيذ العمليات بإدارة مركز نظم المعلومات

علياء الرشدان - في قسم الإحصاء وتحليل البيانات بإدارة مركز نظم المعلومات

ندى الهاجري - بوظيفة رئيس قسم في مكتب الخدمة الوطنية العسكرية

فرح الجدي - في قسم بعثات الدول الأجنبية بإدارة البعثات العامة

جهان جعفر - مدير إدارة العلاقات العامة

محمد الربيعان - في قسم متابعة شكاوى المواطنين في إدارة العلاقات العامة



وأكدت المصادر أن عددا من الموظفين والموظفات في الوزارة سيتقدمون بتظلمات بسبب عدم اختيارهم ضمن الوظائف الإشرافية مع أحقيتهم في اختيار المنصب.



يذكر أن الوزارة أعلنت عن فتح الباب أمام موظفيها الكويتيين للتقدم لشغل عدد من الوظائف الإشرافية ممن تتوافر فيهم الشروط، وقد انتهى التسجيل منتصف شهر فبراير الماضي بعد تعبئة النموذج المخصص لذلك في إدارة الشؤون الإدارية بقسم شؤون الموظفين.