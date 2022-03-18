بيروت - منصور شعبان



أطلق مؤتمر «لبنان قلب الشرق الأوسط - أوروبا جديدة» الذي انعقد في فندق البستان - بيت مري، رؤية جيوسياسية جديدة لمستقبل لبنان والدول العربية أطلق عليها تسمية «رؤية العوربة» أي عولمة العروبة.



وشارك في المؤتمر 157 من قادة الفكر والرأي والأكاديميين والباحثين والأساتذة الجامعيين والإعلاميين. وتميز الحضور بمشاركة عدد من السفراء اللبنانيين السابقين، وتابع أعمال المؤتمر عن بعد 37 مشاركا من فرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والعراق وسورية والمغرب والجزائر.



واستهل المدير التنفيذي لمجلس أمناء «رؤية العوربة» نوفل ضو المؤتمر شارحا تسمية «لبنان قلب مشروع الشرق الأوسط - أوروبا جديدة»، لنوصل الى اللبنانيين والعرب والعالم رسالة واضحة وحاسمة: الفكر في لبنان على عكس السياسة بمفهومها الضيق لايزال بخير، فهم رجال الفكر واهتمامهم مستقبلي استراتيجي، خلافا لهم رجال السياسة واهتمامهم الآني - السلطوي، الى أن تعود السياسة فكرا وعلما، فتستقيم الأمور وتصطلح السياسة.



وقال ضو إن «مصطلح «العوربة» هو تعبير جديد مبتكر ومركب من كلمتي «العولمة» و«العروبة»، ويقصد به «عولمة العروبة» أو «العروبة المعولمة»، أي النموذج العربي من العولمة، أو الشراكة والمساهمة العربية في بناء العولمة لمواكبة «عصر التكنولوجيا»، بعدما تداعى «عصر الايديولوجيا» وما تلا هذا التداعي من متغيرات وتحولات سياسية وعسكرية واقتصادية وفكرية وثقافية في كل أرجاء العالم بما فيها الدول العربية.



فـ «العوربة»، يقول ضو: هي خيار حر بديل عن الاصطفافات الدولية والصراع بين القوى العظمى.



وأضاف: تترجم «العوربة» من خلال مجموعة من الآليات والخطوات والتدابير والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية والثقافية والقانونية والبيئية، لمواكبة «العولمة»، لاسيما في مرحلتها الجديدة: «العولمة الرقمية»، بما يمكن الدول والشعوب والافراد المعنيين من المساهمة في بناء شراكة كاملة وفاعلة مع العالم وفقا لقواعد تضمن تكافؤ الفرص والتنافس الإيجابي، ومن خلال أداء قيادي وشعبي ديناميكي ومتحرك ودائم التطور يشمل كل مجالات الحوكمة السياسية والإدارية والقانونية، وكل مجالات الحياة الاجتماعية، ويقوم على ‏فكر إنساني تنموي وتطلعات سياسية ورؤى اقتصادية ونمط حياة وطريقة عيش وأسلوب حديث ومتطور لإدارة المجتمعات على قاعدة حرية الإنسان والعدالة الاجتماعية والخير العام ومكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، ويسمح لـ «الدول العربية» وشعوبها بأن تتعاون وتتكامل وتصبح جزءا فاعلا ومقررا من النظام العالمي ومتفاعلا معه، مع الحفاظ على خصوصياتها وثقافتها وحضارتها وتاريخها وقيمها الدينية وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية.



وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات خلص المؤتمر الى مجموعة من التوصيات شملت إطلاق «ديبلوماسية العوربة»، ولوبي «العوربة» اللبناني - العربي في العالم، ومركز أبحاث ودراسات وآخر لحوار الأديان والثقافات، وتوسيع الأنشطة الجامعية والأكاديمية والشبابية والإعلامية لدعم ثقافة «العوربة» ونشرها.