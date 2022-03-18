أقام سفير دولة الكويت لدى جمهورية اندونيسيا عبدالوهاب الصقر في (بالي) اليوم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144.

وحضر المأدبة أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر، والنائبان الدكتور هشام الصالح ومبارك العجمي، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني، اضافة الى عدد من أركان السفارة.

يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له الى اندونيسيا في وقت سابق اليوم اليوم للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 مارس الجاري.