أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو سترد على جميع عمليات الطرد غير المبررة للديبلوماسيين الروس.

وكتبت زاخاروفا على قناتها على تطبيق (تليجرام): "سنرد بذات الطريقة على جميع عمليات طرد الديبلوماسيين الروس غير المبررة".



وأعلنت بلغاريا، في وقت سابق الجمعة، عشرة ديبلوماسيين روس غير مرغوب بهم، بينما أعلنت لاتفيا وإستونيا أن كلا منهما ستطرد ثلاثة موظفين من السفارة الروسية.



كما أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، أربعة من موظفي السفارة الروسية لديها أشخاصًا غير مرغوب بهم، متهمة إياهم بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الديبلوماسي.



على الجانب الآخر، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا منع الديبلوماسيين والمسؤولين الروس من دخول المقار والمباني الخاصة بالبرلمان.



وذكرت ميتسولا، في تغريدة دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اعتبارًا من الجمعة يتم منع الموظفين والديبلوماسيين والحكوميين الروس والبيلاروس من دخول مباني ومقار البرلمان الأوروبي"، كما شددت على أنه لا مكان في البرلمان "لأولئك الذين يسعون إلى تدمير النظام الديموقراطي"، بحسب قولها.