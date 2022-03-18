ناصر العنزي

تعادل السالمية والتضامن بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت اليوم الجمعة ضمن الجولة 14 لدوري stc الممتاز، وبذلك أصبح للسماوي 25 نقطة في المركز الخامس والتضامن 9 نقاط في المركز قبل الأخير.



وبدأ التضامن التسجيل بنيران صديقة عندما حاول مدافع السالمية سانغ بيير إبعاد الكرة برأسه فأسكنها مرمى حارسه أحمد عادي "22" ، وتعادل للسالمية نايف زويد بعد تحضير جيد من مبارك الفنيني "62". وتقدم التضامن مرة اخرى بواسطة مهاجمه فيسو بلاكا "72".



وفي الوقت بدل الضائع ادرك جمعة سعيد هدف التعادل للسالمية "92".



وقدم التضامن مباراة جيدة وكان قريبا من خطف النقاط الثلاث لولا أخطاء دفاعية أخرجته متعادلا، فيما ظهر السالمية بعيدا عن مستواه وكثرت الثغرات في دفاعه وكاد يخسر في ملعبه، وبذلك تراجع عن صراع المقدمة بعد ما كان مؤهلا للمنافسة عليها.



أدار المباراة الحكم سعد الفضلي وأخرج البطاقة الحمراء للاعب التضامن محمد دابس في نهاية الشوط الثاني.