في إطار دورها الداعم لمصارف الوقف الخيري المستدام، وسبل استثماره في دعم الفئات المحتاجة، وتنميته بما يحقق ديمومة العطاء.

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية المهندس جمال عبدالخالق النوري أن الجمعية تلقت تبرعا سخيا من أحد المحسنين الكرام، تقدر قيمته بمليوني دينار كويتي، يخصص ريعه لمصارف الكفالة الشاملة للأيتام في عدة دول.

وأوضح النوري أن الوقف الذي ستديره الجمعية وتشرف على استثماره، سينفق من ريعه في كفالة الأيتام وأسرهم وكذلك الرعاية التعليمية والصحية لهم، وإيوائهم من خلال بناء الدور والمنازل والقرى لهم ولذويهم، كما يستهدف الوقف كفالة الطلاب الجامعيين من الأيتام وتأهيل الأمهات المعيلات ودعمهن لدخول سوق العمل.

وأعرب النوري عن بالغ اهتمام الجمعية بهذا الشأن، والذي يأتي في إطار سعي الجمعية إلى تنمية واستدامة الموارد المالية عبر الوقفيات المتنوعة، والتي يصرف من ريعها في دعم العديد من الفئات المستحقة للمساعدة كالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المتعففة وطلاب العلم والمرضى المحتاجين.

لافتاً إلى سعي النوري الخيرية إلى تحقيق الاستدامة في مجالات عملها الإنسانية والتنموية والتعليمية بما يتوافق مع رسالتها الهادفة إلى تمكين الفئات الأشد احتياجاً في مناطق عملها المختلفة حول العالم.