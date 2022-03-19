قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف اليوم السبت، إن القوات الروسية استخدمت منظومات صاروخية من طراز (كينجال) فرط الصوتية في تدمير اهداف عسكرية في اوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف في بيان، ان "القوات الروسية استخدمت هذه الصواريخ العصرية في تدمير انفاق تحت الارض تضم مستودعات للصواريخ وقنابل الطيران في مقاطعة (فرانكوفسكويه) غربي اوكرانيا".

وأوضح ان القوات الروسية استخدمت كذلك منظومات صاروخية من طراز (باستيون) في مهاجمة محطات رادار وتنصت الكترونية في اقليم (اوديسا).

وذكر ان المقاتلات الروسية دمرت في ال24 ساعة الماضية 69 هدفا عسكريا اوكرانيا بينها أربعة مراكز قيادة وأربع منظومات صاروخية من طراز (اس - 300) و(بوك ام 1) و12 مستودعا للصواريخ وقذائف المدفعية و43 تجمعا للقوات والمعدات الحربية و12 طائرة مسيرة.

واشار الى ان القوات الروسية دمرت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا 1438 دبابة و196 طائرة مسيرة و145 منظومة صاروخية للاطلاق الكثيف و1237 مركبة عسكرية متنوعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن في 24 فبراير الماضي بدء تنفيذ عملية عسكرية خاصة بهدف حماية السكان في دونباس التي تضم اقليمي لوغانسك ودونيتسك.