نجح فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لكرة السلة نساء في حصد لقب دوري دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي بعدما الحق بجامعة الخليج 33 – 16 في إطار المنافسات التي أقيمت على صالة جامعة الخليج بمشاركة 5 جامعات تأهل للدور قبل النهائي أربع فريق بنظام خروج المغلوب ليتأهل التطبيقي والخليج للمباراة النهائية، وسيتم تتويج الفريق الفائز خلال حفل الختام الذي سيقام بصالة اتحاد اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله يوم 30 مارس الجاري .

وتقام غدا "الأحد" منافسات دور الثمانية لكرة القدم عشبي رجال بإقامة أربعة لقاءات يلتقي المباراة الاولي التطبيقي مع الجونكوين في تمام الساعة السادسة بساحة الصليبيخات وفي نفس التوقيت يلتقي جامعة الخليج مع الجامعة الامريكية بملعب اللجنة الأولمبية بمنطقة جابر الأحمد، بينما ضرب اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية موعدا مع الجامعة الأسترالية في الساعة الثامنة بساحة الصليبيخات وتختتم المنافسات بلقاء كلية القانون مع الكويت للعلوم في ملعب اللجنة الأولمبية.

وتختتم منافسات دوري كرة الطائرة رجال بمواجهتين يلتقي في الاولي التعليم التطبيقي مع كلية الكويت للتقنية، وفي المباراة الثانية جامعة الكويت مع كلية الكونجوين بصالة وتقام المباريات بصالة مدرسة احمد البشر الرومي بالدعية، وكانت اكاديمية سعد العبد الله تلقي الهزيمة من جامعة الخليج 2-0، بينما انسحب فريق الجامعة الأسترالية امام الجامعة الامريكية.

وفي اطار منافسات دوري كرة الصالات رجال حقق الجامعة الاسترالية فوزا كبير على الكويت للعلوم 7-1 ، بينما تغلب الجامعة الامريكية علة الكويت التقنية 2-0 ، وتلقي فريق كلية الجونكوين هزيمة ثقيلة امام جامعة الكويت 10-0 ، وتغلب التطبيقي بصعوبة على جامعة الخليج 5-3 وحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة.