خلال الفترة من 17 مارس 2022 وحتى 17 يونيو 2022.. نظراً لما تقتضية مصلحة البلاد



طارق عرابي

تأكيداً لما نشرته "الأنباء" على موقعها الإلكتروني أمس (الجمعة)، بعنوان: (التجارة تدرس منع تصدير الزيوت النباتية والحديد السكراب والورق والكرتون لتوفير احتياجات السوق المحلي)، أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان القرار رقم (19 لسنة 2022)، والذي يقضي بمنع تصدير سكراب الحديد خلال الفترة من 17 مارس 2022، وحتى 17 يونيو 2022.

واوضحت "التجارة" في القرار المنشور بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، أن هذه الخطوة تاتي في إطارة ما تقتضية المصلحة العامة للبلاد، وبناء على ما تم عرضة من الوكيل المساعدة لوزارة التجارة والصناعة.