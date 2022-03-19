بدء ترشيحات الخريجين الجدد للتوظيف.. قبل العيد





مريم بندق

أكدت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على قدم وساق لإنجاز إجراءات ترشيح الخريجين الجدد للتوظيف، حيث يعكف الديوان على تلقي احتياجات الجهات الحكومية لإعداد الترشيحات للتوظيف بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والتي ستتم بصفة شبه يومية، وذلك قبل عطلة عيد الفطر السعيد.



واستدركت المصادر بقولها: إن الترشيحات ستشمل المسجلين من الدفعة الأخيرة المسجلة للتوظيف، إلى جانب جميع مراحل التوظيف الأخرى بحسب الترتيب المعلن والذي يحاط به الباحثون عن عمل.



هذا، وقالت المصادر إن الديوان يعكف على إعداد تعميم ساعات الدوام أثناء رمضان حيث لم يتبق على بدء الشهر الفضيل إلا 9 أيام عمل، مشيرة الى ان هذا التعميم لن يختلف جذريا عن التعاميم السابقة.