عبدالعزيز الفضلي

مع عودة الحياة الطبيعية وانتظام الموظفين في أعمالهم بنسبة 100% بجميع الدوائر الحكومية، سيشهد شهر رمضان المبارك للعام الحالي اول دوام حضوري تعليمي لطلبة مدارس التعليم العام بوزارة التربية منذ مايقارب 12 عاما باستثناء فترة الاختبارات، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان آخر دوام للطلبة خلال الشهر الفضيل كان في عهد وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح في العام الدراسي 2009 / 2010 مشيرةً الى انه بعد ذلك بدأ يتزامن حلول الشهر الكريم خلال العطلة الصيفية .

واوضحت المصادر انه في العام الماضي حل شهر رمضان في منتصف ابريل غير انه بسبب الجائحة لم يتمكن الطلبة من الدوام الحضوري بل تم استبداله في نظام التعلم عن بعد، منوهةً الى ان وزارة التربية تنتظر تحديد موعد الدوام في شهر رمضان المقبل من قبل ديوان الخدمة المدنية لتقوم بدورها بتحديد موعد دوام الادارات المدرسية والطلبة .