حظرت الهيئة العامة للقوى العاملة تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات والأنشطة التالية:



- الدهان بالدوكو.



- مصانع الأسمنت.



- صناعات الأسفلت.



- صناعات الإسبست.



- العمل في المحاجر.



- صناعات الكلور والصودا.



- العمل بالإشعاعات المؤينة.



- العمل في المسالخ والمدابغ.



- مصانع التبريد والثلج.



- أعمال الخراطة والحدادة.



- صنع وتداول المبيدات الحشرية.



- العمل في تشغيل وصيانة المجاري.



- العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.



- تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.



- صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.



- إدارة ومراقبة الماكينات المحركة أو صيانتها.



- أعمال تعبئة الأسطوانات بالغازات المضغوطة.



- العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته.



- الأعمال التي تستدعي حمل الأثقال أو جرها أو دفعها.



- الأعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع الميكانيكية.



- الأعمال التي يتطلب العمل فهيا تسلق الأعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار وتؤدي الى حدوث سقوط.



- جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البترول أو الزرنيخ أو الفوسفور أو إحدى المواد المدرجة في جدول أمراض المهن.



- صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرضها فيها لأتربة السليكا.



- استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات.