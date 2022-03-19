استأنفت الفنانة مادلين طبرتصوير أحداث دورها بمسلسلها الجديد "ملف سري"، والمقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022 .

وقالت مادلين طبر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها تواصل حاليا تصوير مشاهد دورها بالمسلسل بمشاركة الفنانين هاني سلامة ونضال الشافعي، مضيفة أنها تجسد شخصية والدة الفنانين في العمل.

وتابعت مادلين طبر أنها تظهر في شخصية مختلفة عما قدمته من قبل، حيث تقوم بدور أم غير تقليدية وصاحبة قرار في المجتمع، من خلالها عملها رئيسة لتحرير إحدى المجلات الصحفية، مشيرة إلى أن المسلسل يبرز أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة إلى جانب الجيش والشرطة والقضاء في محاربة الإرهاب والفساد.

وكان المنتج ريمون مقار، قد طرح مؤخرا البوستر الرسمي للمسلسل، والذي تصدرته صورة الفنان هاني سلامة، وعلق مقار على البوستر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "مسلسل ملف سري في رمضان إن شاء الله.. دعواتكم إن ربنا يوفقنا نعمل عمل ناجح ويعجبكم.. يارب خير".

وتدور أحداث المسلسل حول ملف الفساد وعمليات السرقة في محيط بعض رجال الأعمال، حيث يجسد الفنان هاني سلامة شخصية المستشار يحيى عزالدين، أحد القضاة الشرفاء، والذي يتصدى لكافة أشكال الابتزاز ومحاولات الإيقاع به، ويواجه عددا من الأزمات والمصاعب.

"ملف سري" بطولة هاني سلامة، محمد محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، مادلين طبر، نضال الشافعي، كارولين عزمي، دينا، دنيا عبدالعزيز، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.