أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تساعد في اعتقال أو إدانة أوجينيو داريو مولينا لوبيز المعروف باسم "مولينا" وهو تاجر مخدرات دولي في جواتيمالا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكي على موقعها الإلكتروني أن مولينا هو زعيم منظمة إجرامية عابرة للحدود التي يقع مقرها بشكل أساسي في منطقة لوس هيستاس في شمال غرب جواتيمالا على الحدود مع المكسيك.

وأشار البيان أن قيادة مولينا داخل لوس هيستاس معروفة جيدًا لحكومتي الولايات المتحدة وجواتيمالا، ونعمل معًا لتقديمه إلى العدالة.

وصدر ضد مولينا لائحة اتهام من وزارة العدل الأمريكية وفرضت وزارة الخزانة عقوبات مالية على مولينا وغيره من الأفراد والكيانات المرتبطة به في لوس هيستاس. وأشار البيان أن هذا مثال آخر على النهج المنسق لحكومة الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في أمريكا الوسطى.