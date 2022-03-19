تردد أن والدي مصورة فيلم "راست" هالينا هتشينز التي قتلت في حادث أثناء تصوير الفيلم لا يزالان عالقين في العاصمة الأوكرانية كييف مع استمرار القوات الروسية في مهاجمة الممرات الإنسانية والمناطق المخصصة لإخلاء المدنيين في الحرب.

وكانت هالينا المولودة في أوكرانيا قد لقيت حتفها إثر إطلاق الممثل اليك بالدوين النار من مسدس كان من المفترض أن يتم تحميله بطلقات فراغة ولكنه كان يحتوي على طلقات حية في موقع تصوير فيلم "راست" الذي يدور عن الغرب الأمريكي في "بونانزا كريك رانش" في ولاية نيوميكسكو الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال زوجها ماتيو هتشينز إن والدتها لا تزال تعمل ممرضة في نفس المستشفى الذي عملت به في كييف منذ 10 أعوام، حسبما أفاد موقع "تي ام زد" المعني بأخبار المشاهير يوم الجمعة.

وأوضح الموقع أن والدها لا يزال يقيم أيضا في كييف.

ونقل الموقع عن متحدث باسم عائلة هتشينز أن شقيقة المصورة وابنتها (3 أعوام) تمكنا من الوصول إلى الحدود الرومانية.