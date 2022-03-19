قُتل سائح ايطالي بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش قبالة سواحل جزيرة سان أندريس الكولومبية في البحر الكاريبي، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان الرجل البالغ 56 عاما، والذي عرّفت عنه الصحافة الكولومبية بأنه أنطونيو روزيتو ديلي أبروتسي، يسبح قرب جرف عندما تعرض لهجوم من سمكة القرش.

وقال مسؤول رفيع المستوى في البحرية الكولومبية لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه "لقد مات فعلا".

وأشارت قناة Teleislas المحلية إلى أن الهجوم غير الاعتيادي وقع في منطقة تُعرف باسم لا بيسينيتا على الجانب الجنوبي الغربي من سان أندريس، على بعد حوالى 380 كيلومترا قبالة سواحل نيكاراغوا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هجوم سمكة القرش وقع في منطقة تضم القليل من السباحين.