أكد وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين أن الرحلات السياحية البحرية ستعود إلى تونس بدءا من 23 مارس الحالي، بعد غياب عامين.

وقال بلحسين - خلال تدشين الدورة الـ 38 لصالون الابتكار للصناعات التقليدية بالعاصمة تونس إنه توجد 44 رحلة خلال العام الحالي مع إمكانية زيادتها خلال الفترة المقبلة .

وشدد على ضرورة الاستعداد الجيد من أجل حسن استقبال هذه الرحلات المهمة بالنسبة للسياحة التونسية، نظرا للقدرة الإنفاقية للسياح الذي يأتون على متن هذه الرحلات، واهتمامهم بالمسائل الثقافية والصناعات التقليدية والجانب الطبيعي والبيئي.