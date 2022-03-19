قالت شركة سانوفي الفرنسية متعددة الجنسيات للأدوية إنها تمضي في إدراج قطاعها "يورو أيه بي آي" لحلول المكونات الطبية ببورصة يورونكست بفرعها في باريس، مع خطط للقيام بذلك في النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت سانوفي إلى أنها ستوزع 58% من أسهم رأسمال "يورو أيه بي آي" على المساهمين. وستستمر سانوفي في الاستحواذ على نحو 30% من الشركة بعد إتمام العملية.

وتعتزم الدولة الفرنسية، عبر صندوق السيادة التقنية الفرنسي "تيك سوفيرينيتي"، الاستحواذ من سانوفي على 12% من رأسمال "يورو أيه بي آي" بقيمة تصل إلى 150 مليون يورو (166 مليون دولار).

وسيصبح صندوق السيادية التقنية مساهما مرجعيا على المدى الطويل للشركة، أي أنه سيكون المساهم الأكبر، وصاحب الحضور القوي في مجلس الإدارة، حيث سيتم تمثيله بعضوين غير تنفيذيين في المجلس، من بينهما بنجامين باتيرنوت وعضو آخر لم يتم تحديده.

وتنتظر العملية الكلية الحصول على الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية لسانوفي لعام 2022، وموافقة الجهة الرقابية الفرنسية للسوق "أيه إم إف" على نشرة الإصدار الفرنسية لـ "يورو أيه بي آي" والتي ستوزع على المشترين المحتملين.