انخفض معدل البطالة في السويد خلال شهر شباط/ فبراير المماضي، بعد ارتفاع قوي في الشهر السابق عليه، بحسب بيانات لمكتب الإحصاء السويدي وانخفض معدل البطالة من 3ر8 % في كانون الثاني/ يناير إلى 9ر7 % في شباط/ فبراير.

وكان معدل البطالة 3ر7 % في نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل من 457800 في كانون الثاني/يناير إلى 434700 في شباط/ فبراير.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 24-15 عاما من 5ر22 % إلى 2ر24 % في شباط/ فبراير.

وانخفض معدل البطالة من 67 % في كانون الثاني/يناير إلى 7ر67 % في شباط/ فبراير.