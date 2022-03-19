تعاود بورما استقبال رحلات الركاب الدولية اعتبارا من 17 نيسان/أبريل، على ما أعلن الجيش السبت بعد عامين من إغلاق البلد أمام السياح الأجانب مع تفشي كوفيد-19.

وأفادت اللجنة المركزية المكلفة مكافحة الوباء في بيان "سنعيد تسيير كل الرحلات الدولية في 17 نيسان/أبريل، مشيرة إلى تراجع عدد الإصابات ومؤكدة أن الرحلات ستكون منتظمة.

وجاء في البيان أن القرار يهدف إلى "تحسين قطاع السياحة وتسهيل السفر على الأشخاص الوافدين لزيارة بورما".

وأغلق البلد الواقع في جنوب شرق آسيا حدوده في آذار/مارس 2020 عند بدء تفشي فيروس كورونا سعيا لاحتواء موجة الإصابات.

وأوضحت الوزارة أنه سيطلب من الوافدين الذي يتحتم عليهم أن يكونوا ملقحين بالكامل، الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوع وإجراء فحصين لكشف الإصابة.