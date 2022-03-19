استمرت الجمعة انعكاسات عملية قيام شركة الشحن البحري P&O Ferries بفصل 800 موظف في المملكة المتحدة مع تظاهرات بحارة في مختلف أنحاء البلاد وتصريحات سياسية شديدة اللهجة وقلق حكومي.

قال وزير النقل غرانت شابس إنه "صُدم واستاء للمعاملة الفظة" للشركة تجاه موظفيها "الذين سرحوا عبر مقطع فيديو سجل مسبقًا مع إشعار من 30 دقيقة فقط"

قال في مؤتمر لحزب المحافظين في بلاكبول (الساحل الغربي لإنكلترا) "هذه ليست طريقة تعامل بها شركة موظفيها في القرن الحادي والعشرين".

وخرجت تظاهرات الجمعة في جميع أنحاء البلاد في موانئ دوفر وليفربول وهال في بريطانيا وأيضًا في لارن في أيرلندا الشمالية وجمعت مئات الأشخاص.

وامس أثارت صور حراس الأمن الذين صعدوا على متن السفن التابعة للشركة بالأصفاد لاخراج البحارة حالة من السخط ودعت النقابات الجمعة إلى مواصلة التحركات ضد عمليات الفصل غير القانونية، لا سيما عبر مقاطعة الشركة.

وقال ميك لينش الأمين العام لنقابة RMT في بيان "لا يزال هناك متسع من الوقت للعودة عن هذا القرار المعيب" ودعا الحكومة إلى التدخل.

وأكدت P&O التي تؤمن الرحلات بين كاليه ودوفر أن "استمرارية" الشركة رهن ب "التغييرات السريعة والهامة" مؤكدة أيضًا أنها حافظت على 2200 وظيفة.