يعيد عمل مسرحي يُعرض في نيويورك إحياء أعمال المغنية نينا سيمون ومعاركها ومعاناتها الشخصية، فيما تدور في الكواليس معركة حول حقوق أبرز أغنيات هذه الأيقونة السوداء المناهضة للعنصرية.

وتقول ليونا ميشيل التي تقدم أعمال نينا سيمون غناءً ورقصاً وتمثيلاً في عمل بعنوان "ليتل غيرل بلو" في مجمع "نيو وورد ستايتجز" للفنون المسرحية "لطالما طُلب من نينا سيمون أن تجلس وتصمت وكان يقال لها +تثيرين ضجة كبيرة فأنت المرأة السوداء الغاضبة+".

وتضيف إنّ "مهمتي تمثّلت في إظهار كل هذا الضجيج وفي الإجابة على السؤال التالي: لماذا كانت سيمون مضطربة وغاضبة وحزينة؟".

وعلى مدى ساعتين، تؤدي الممثلة التي تولّت كتابة نصّ العمل المسرحي بصوتها العذب أغان لسيمون أبرزها "فيلينغ غود" و"أينت غوت نو - أي غوت لايف" و"لوف مي أور ليف مي" و"دونت ليت مي بي ميساندرستود"، داخل صالة تتّسع لمئتي متفرج.

- عنصرية -وتستكشف ميشيل في العمل المسرحي أيضاً تفاصيل تتعلّق بحياة المغنية المولودة عام 1933 في ولاية كارولاينا الشمالية واسمها الحقيقي يونيس وايمون.

ولم تستسلم سيمون التي كانت موهوبة بالغناء والعزف على البيانو بعدما فشلت في الدخول إلى أحد معاهد فيلاديلفيا الموسيقية، وهو ما عزته طيلة حياتها إلى العنصرية.

ولم يلطّف العرض من معاناة سيمون ولا من عنف زوجها ومدير أعمالها أندرو ستراود ولا حتى من اضطرابات عقلية عانتها.

وكانت سيمون تظهر تطرّف أفكارها بشكل واضح، إذ كانت تجاهر بأنّها "ليست سلمية". وتوجّهت في إحدى حفلاتها عام 1969 لـ"الشعب الأسود" بالقول "هل أنتم مستعدون لحرق مبانٍ؟".

واستُبعدت أغنيات ألّفتها سيمون وأصبحت رمزاً لحركة الحقوق المدنية من عمل أُعيد إحياؤه في نيسان/أبريل 1968 في خضم الفوضى التي ترافقت مع اغتيال مارتن لوثر كينغ جونيور.