بدأت فرقة "كولدبلاي" البريطانية مساء الجمعة جولتها العالمية الأولى منذ عام 2017 بعنوان "ميوزيك أوف ذي سفيرز" أمام حشد ضمّ أربعين ألف شخص في الملعب الوطني في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا.

وأشار الموقع الالكتروني التابع للفرقة إلى أنّ الجولة "صديقة للبيئة" و"مستدامة"، إذ تولّد أرضية الملعب الطاقة عندما يقفز المتفرجون فيما تولّد دراجات هوائية الكهرباء اللازمة للحفل، في ظل وعود قدّمتها الفرقة بالتبرّع بشجرة واحدة مقابل كل تذكرة مباعة.

وأوضحت "كولدبلاي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها اختارت كوستاريكا كأوّل محطة في جولتها الجديدة كون البلد معروف بصورته "الخضراء" الصديقة للبيئة ويتمتع بنموذج فريد لتوليد الكهرباء المتجددة بنسبة 99,98 في المئة، بحسب معهد السياحة في كوستاريكا.

وبعد كوستاريكا، تستكمل الفرقة جولتها التي تضم في المجموع 57 حفلاً، في جمهورية الدومينيكان والمكسيك.