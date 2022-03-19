أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم استكمال صفقة الاستحواذ على شركة الإنتاج السنيمائي الأمريكية العريقة مترو جولدن ماير مقابل 5ر8 مليار دولار، في أعقاب الحصول على موافقة السلطات التنظيمية على الصفقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن استكمال الصفقة الذي تم إعلانه على موقع أمازون الإلكتروني، يمثل أحدث صفقة استحواذ من جانب شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة، تحصل على موافقة السلطات الرقابية رغم شكاوى الشركات المنافسة من احتمال أن تؤدي الصفقة إلى الإضرار بالشركات الأصغر في السوق.

في الوقت نفسه يمكن لهيئة التجارة الاتحادية الأمريكية المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في السوق إقامة دعوى قضائية لمنع الصفقة في السمتقبل إذا صوتت أغلبية مفوضي الهيئة على إقامة الدعوى.

وتشهد الهيئة حاليا انقساما بين عضوين جمهوريين وعضوين ديمقراطيين منهما رئيسة الهيئة لينا خان، في ينتظر قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين العضو الخامس لها موافقة مجلس الشيوخ.

كانت أمازون قد أعلنت في أيار/مايو الماضي موافقتها على شراء مترو جولدن ماير (إم.جي.إم) التي أنتجت سلاسل أفلام جيمس بوند وروكي الشهيرة.

تأتي صفقة الاستحواذ على إم.جي.إم في ظل موجة جديدة من الاندماجات في قطاع الإعلام والترفيه الأمريكي. ففي الأسبوع الماضي أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة أيه.تي أند تي اعتزامها فصل قطاع الترفيه لديها وارنر ميديا لدمجه مع مجموعة قنوات ديسكفري.

يذكر أن تاريخ إم.جي.إم في مجال الانتاج السنيمائي يقترب من المئة عام وهي تتكامل مع قطاع أمازون ستديوز للإنتاج الفني والذي يركز بشكل أساسي على إنتاج البرامج التلفزيونية.

وقالت أمازون إنها ستساعد في الحفاظ على تراث إم.جي.إم وأرشيف أفلامها وتوفر للمشاهدين مجالا أكبر لمشاهدة هذه الأعمال.

تمتلك إم.جي.إم أكثر من 4000 فيلم منها 12 رجال غاضبون، وغريزة أساسية، وسلسلة أفلام جيمس بوند، وسلسلة أفلام روكي، وفيلم صمت الحملان. كما يضم أرشيف الشركة نحو 17 ألف عرض تلفزيوني منها آلاف الأعمال المفضلة لدى الجماهير مثل قصة الخادمة وفارجو وفايكنجز.

كما حصلت أعمال إم.جي.إم على مدار تاريخها على أكثر من 180 جائزة أوسكار و100 جائزة إيمي.