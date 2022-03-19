بحث أهمية تكثيف جهود التحرك البرلماني العربي لتجاوز العقبات وايجاد الحلول المناسبة للملفات العربية



شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في اندونيسيا اليوم بالاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144.

وبحث الاجتماع الذي ترأسته رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل أهمية تكثيف جهود التحرك البرلماني العربي من أجل تجاوز العقبات وايجاد الحلول المناسبة للملفات العربية.

وتطرق الاجتماع الى الموضوعات والقضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها في مؤتمر الاتحاد وسبل توحيد وتنسيق المواقف بشأنها.

كما تم خلال الاجتماع تزكية وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري ممثلا للمجموعة العربية في لجنة صياغة البند الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

وحضر الاجتماع من الجانب الكويتي وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري، وأمين سر الشعبة النائب الدكتور حمد المطر، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.

يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له إلى (بالي) الاندونيسية يوم أمس للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي ستنطلق أعماله غدا الأحد وتستمر حتى 24 مارس الجاري.