بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، هاتفيًا مع مع وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد سبل تعزيز العلاقات اللبنانية الكويتية، والمسعى الكويتي لإعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية إلى طبيعتها وأبدى الشيخ د. أحمد ناصر المحمد خلال الاتصال - ارتياحه للخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج، متمنيا أن يتم إعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا.

من جانبه، شكر رئيس الحكومة دولة الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الأوقات الصعبة، مشيدًا بالمساعي الطيبة، التي يبذلها الشيخ د. أحمد ناصر المحمد لإعادة العلاقات اللبنانية-الخليجية إلى مسارها الصحيح.