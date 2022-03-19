برعاية ودعم ومتابعة وحضور المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، تقام المسابقة الرمضانية التاسعة للناشئة والشباب الكويتيين لحفظ القرآن الكريم للعام 1443ه/2022م بمسجد بر الوالدين بمنطقة أبو حليفة والتي توقفت لعامين متتاليين بسبب جائحة كورونا.



وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة بأن المسابقة ستتم عبر عدد من المستويات، حيث يأتي المستوى الأول: «جزء عم» لمن هم دون سن العاشرة، أما المستوى الثاني: «جزئي عم وتبارك» لمن هم دون سن الرابعة عشرة، ويأتي المستوى الثالث والأخير من ثلاثة أجزاء «عم - تبارك - المجادلة» لمن هم دون الثامنة عشرة.



وقد أعلنت اللجنة عن فتح باب التقديم عن طريق رابط المسابقة او بمسجد بر الوالدين يومياً عقب الصلوات اعتبارا من يوم الجمعة 18 مارس وحتى يوم الخميس 13 رمضان، مشيرة إلى أنه على صعيد مواعيد الاختبارات للمستويات يأتي الاختبار للمستوى الأول يوم الأحد الموافق 16 رمضان، أما اختبار المستوى الثاني يوم الأثنين الموافق 17 رمضان، والمستوى الثالث يوم الثلاثاء 18 رمضان، ومن ثم يأتي حفل التكريم وتوزيع الجوائز يوم الجمعه الأخيره من شهر رمضان الموافق الثامن والعشرين من رمضان.



وأوضحت اللجنة أن هناك ثمة شروط للمتقدمين للمسابقة، ومنها لا يحق لمن فاز في أي مستوى التسجيل مرة أخرى في نفس المستوى ويحق له التسجيل في المستوى الاعلى، مع ضرورة تقديم صورة البطاقة المدنية مكتوبا عليها رقم الهاتف والمستوى الذي سيشارك به، مع الالتزام بمواعيد التسميع.