أحمد الأمير: على وقع الإقبال الكبير ومطالب الشباب نفكر جدياً في تطوير الفعالية وتنظيمها سنوياًفهد الشراح: البنك يضع الشباب في بؤرة اهتمامه وحريصون على التواجد الدائم مع جميع الشرائح



وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الفئات العمرية، ومنافسات مشحونة بالمتعة والإثارة، أقيم الحدث الرياضي الأول من نوعه في الكويت، للتحدي على الطرق الوعرة «Off Road Challenge Gulf Bank»، في منطقة بنيدر، بمشاركة العشرات من هواة ومحترفي هذه الرياضة.



وبعد منافسات حامية بين المتسابقين لتجاوز الحواجز الطبيعية والصناعية، والتي استمرت على مدى 5 ساعات متواصلة أمس الأول (الجمعة الماضي)، أعلنت اللجنة المنظمة فوز 6 رياضيين بجوائز السباق بواقع 3 من الفئة المحترفين وهم طلال الصباح ويوسف المطوع وعبدالعزيز بن صغير و3 من فئة الهواة وهم سليمان الخضري وفيصل الهاجري وماجد القيسي.



وعلى هامش فعاليات السباق الحدث الرياضي الأول من نوعه في الكويت، الذي نظمه بنك الخليج ـ بالتعاون مع شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية والنادي الكويتي لرياضة المحركات ـ أجرى فريق بنك الخليج مسابقات للحضور من المشاهدين، حول رياضة Off Road.



حضور كبير



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير: «نبارك للفائزين بالحصول على هذه الجوائز ونعد بالمزيد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية، التي تلبي متطلبات كافة شرائح المجتمع، لاسيما بعد عودة الحياة لطبيعتها، عقب انحسار جائحة كورونا».



وأضاف: «على وقع الحضور الجماهيري الكبير لاسيما من فئة الشباب، والعدد الكبير من طلبات المشاركة في السابق من هواة ومحترفي رياضة «Off Road»، الذي يعكس اهتمام فئة الشباب بممارسة هذه الرياضة، ونزولا على مطالبهم نفكر جديا في تطوير الفعالية وتنظيمها سنويا».



وتابع بالقول: «في إطار مسؤولياته المجتمعية، ودعمه المتواصل لفئة الشباب، يحرص بنك الخليج على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، التي توفر للشباب الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة، والتمتع بشغف التحدي والمنافسة على جوائز مالية قيمة».



وذكر أن برامج الاستدامة وفي مقدمتها المسؤولية الاجتماعية تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية بنك الخليج 2025، والتي تعنى بكافة النواحي المالية والبيئية والاجتماعية، بشكل يساهم في تنمية المجتمع، ويعزز ريادته في كافة المجالات، من خلال تطبيق ممارسات الاستدامة بفاعلية كبيرة.



رعاية الفعاليات الرياضية



من جانبه، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح، إن الرياضيين تنافسوا في مواجهة تضاريس طبيعية وحواجز صناعية تم تجهيزها، تتراوح درجة صعوبتها ما بين السهلة والمتوسطة، إذ جرى إعداد حلبة المنافسة بالعديد من الطرق الوعرة، باستخدام الرمال والصخور والأحواض المائية، وغيرها من التحديات التي يتوجب على المتنافسين اجتيازها، مع مراعاة كافة إجراءات الأمن والسلامة.



وأكد الشراح اهتمام بنك الخليج برعاية الفعاليات الرياضية، لما لها من دور في تعزيز اللياقة البدنية والصحية للشباب، الذين يضعهم البنك في بؤرة اهتمامه على عدة مستويات سواء من حيث الخدمات المصرفية أو الرعاية الاجتماعية.



وأشار إلى أن بنك الخليج انطلاقا من شعاره «معاكم دوم» يقدم نموذجا متميزا لبرامج الاستدامة التي تشمل كافة الشرائح على مدار العام، وينتج عنها تأثيرا مستداما على الحياة، من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة من بينها الرياضية، والصحية، والتعليمية.



شراكة ناجحة



من جانبه، قال مدير عام شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، أحمد الماجد: «نحن فخورون بالتعاون مع بنك الخليج في تنظيم الحدث الرياضي الأول من نوعه في الكويت للتحدي على الطرق الوعرة «Challenge Off Road Gulf Bank»، ويسعدنا هذا النجاح الكبير الذي شهدته فعاليات المسابقة سواء من الرياضيين أو الجمهور الذي تابع الفعاليات بشغف.



وأشار إلى أن شراكتنا مع بنك الخليج في تنظيم الفعاليات الرياضية، تمتد لأكثر من 6 سنوات في «ماراثون بنك الخليج» الحاصل على التصنيف البرونزي من «أبوت دبليو أم أم»، ضمن 128 سباقا فقط حول العالم حصلت على هذا التصنيف، والذي بات يمثل حدثا رياضيا كبيرا على مستوى الكويت سنويا.



وبين أن السباق يتكون من 9 مراحل، كل مرحلة تتنوع ما بين التحديات الطبيعية والصناعية، في حين يتم تقييم المتسابقين من قبل لجنة محكمين، بناء على توقيت استكمال المراحل، وفقا لفئات السيارات المشاركة.