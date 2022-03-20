سامح عبدالحفيظ



أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة التعاطي مع القضايا الحقوقية والمبدئية بمعيار واحد، مشيرا إلى أنه من غير الجائز التعاطي مع الأزمة الروسية ـ الأوكرانية بمعيار في حين يتم التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية بمعيار مختلف تماما.



جاء ذلك في مداخلة للغانم خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد في إندونيسيا امس برئاسة رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل، وحضور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144.



ووجه الغانم حديثه إلى باشيكو قائلا «رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي يفترض أن تمثل الجميع وليس الكتلة الأوروبية فقط مع كامل تقديرنا لها».



وأضاف «في الوقت الذي تتم الدعوة إلى إجراءات حازمة إزاء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية التي بدأت منذ أسابيع قليلة بما فيها دعوات لطرد روسيا من الاتحاد، نجد أن هناك تغافلا تاما وتجاهلا كاملا للجرائم الإسرائيلية واحتلالها المستمر لفلسطين منذ أكثر من 60 عاما».



وقال الغانم «نحن نرفض الاحتلال بالمطلق فأنا من بلد جرب ويلات الاحتلال قبل أكثر من 30 عاما، ولكن علينا في الوقت ذاته التأكيد على رفضنا لمبدأ الكيل بمكيالين إزاء كل القضايا السياسية ذات الطابع الحقوقي».



وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم شارك في اندونيسيا أمس بالاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144.



وبحث الاجتماع، الذي ترأسته رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل، أهمية تكثيف جهود التحرك البرلماني العربي من أجل تجاوز العقبات وايجاد الحلول المناسبة للملفات العربية.



وتطرق الاجتماع الى الموضوعات والقضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها في مؤتمر الاتحاد وسبل توحيد وتنسيق المواقف بشأنها.



كما تم خلال الاجتماع تزكية وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد المطيري ممثلا للمجموعة العربية في لجنة صياغة البند الطارئ لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.



حضر الاجتماع من الجانب الكويتي وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد المطيري، وأمين سر الشعبة النائب د.حمد المطر، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.



يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له إلى بالي الاندونيسية للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي ستنطلق أعماله اليوم الأحد وتستمر حتى 24 الجاري.