احتفل الدموخ الدواسر في الكويت بزفاف ابنهم محمد عبدالله محمد عبدالله الدمخي، بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.