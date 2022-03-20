twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الدمخي الأحد 2022/3/20 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1216 A+ A- استمع المعرس محمد عبدالله الدمخيمرزوق الغانم يهنئ المعرس محمد الدمخي ووالده عبدالله الدمخي وعميه بدر الدمخي وفاضل الدمخيمحمود بوشهري وشعيب المويزري ومحمد الدوسري وخميس الرشيدي يباركون(محمد هاشم)فهد آل غانم وعبدالله آل غانم ومحمد الشطي يهنئون المعرس ووالده وعمه فواز الدمخيخالد الرشيدي يهنئ المعرس محمد الدمخي وأشقاءه عبدالعزيز وفواز وفهد الدمخيمحمد بودستور وابنه مشعل بودستور يباركانالشيخ أحمد الطرابلسي يهنئ المعرس ووالده وعمه الشيخ فواز الدمخي وشقيقه الشيخ عمر الدمخيد.فهد الضاعن والشيخ خالد السلطان وجلال الضاعن يباركونخالد الإبراهيم وأحمد باقر ود.جمعان الحربش يباركوند.وليد الطبطبائي والعميد م.محمد الصبر يباركانالشيخ د.عبدالله الصباح وعبدالله الدمخي يباركانالسفير عبدالعزيز الشارخ مباركاعبدالعزيز الغنام وأحمد الغنام يباركانصباح العنزي والشيخ فهد الكندري والشيخ محمد البراك يهنئونمسلم البراك يقدم التهانيفهد العبدالجليل مباركاإبراهيم المشعل ومشاري العميري يهنئاند.حمد المطر وسليمان المرزوق يهنئانالزميل عامر العجمي متوسطا عبدالله الدمخي والمعرس محمد الدمخي والحفيد عبدالمحسن البصيليالمعرس محمد عبدالله الدمخي متوسطا الأهل وأبناء عمومته في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةحسن النغيمش وعثمان النغيمش يباركان احتفل الدموخ الدواسر في الكويت بزفاف ابنهم محمد عبدالله محمد عبدالله الدمخي، بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.