اختتم البنك الأهلي الكويتي، احتفالاته بالذكرى السنوية للعيد الوطني وعيد التحرير لدولة الكويت، وتعبيرا عن روح الفخر والاعتزاز بالوطن، فقد قام البنك بالعديد من المبادرات الداخلية والخارجية، والتي كان أبرزها إطلاق أغنية «عمري لأهلي» الاحتفالية بالتعاون مع الفنان الكويتي المحبوب عيسى المرزوق.



وساهمت دولة الكويت، ولا تزال، في إثراء حياة الكثيرين وقدمت فرصا لا حصر لها للأفراد في مختلف مناحي الحياة. وفي إطار حرصه على تجسيد روح الانتماء للوطن والتفاني في خدمته، قام البنك الأهلي الكويتي بإعداد خطة داخلية تضم مبادرات تستهدف إحياء هذه الذكرى الغالية وذلك بمشاركة موظفي البنك مع بعضهم البعض، ومع العملاء بمختلف الفروع المنتشرة على امتداد دولة الكويت.



وفي معرض تعليقه على البرنامج الداخلي للفعاليات، قال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت: يفخر البنك بمشاركة شبكة فروعه وإداراته المختلفة في المسابقة التي تم إطلاقها بعنوان «أفضل تصميم إبداعي»، والتي تضمنت تزيين الفروع والإدارات التي يعملون بها. وكانت الأعمال الإبداعية التي قدمها المشاركون محل تقدير واهتمام، حيث أبدى عملاؤنا إعجابهم بها وبالحماس الذي تحلى به موظفونا. ونظرا لروعة التصاميم، فقد كان من الصعب اختيار الفائزين بسهولة، وتم في النهاية منح جوائز نقدية لستة فائزين.



وجاء الفائزون ضمن فئة «أفضل فرع من حيث الزينة»، على النحو التالي: المركز الأول كان من نصيب فرع «الشعب»، تلاه في المركز الثاني فرع «الجهراء 1»، ثم فرع «العدان» في المركز الثالث.



أما الفائزون ضمن فئة «أفضل إدارة من حيث الزينة»، فكانت على النحو التالي: حصدت «إدارة الخدمات المصرفية للأفراد» المركز الأول، ثم «إدارة الموارد البشرية» المركز الثاني، ثم «مركز الاتصال» في المركز الثالث.



وفي إطار حرص البنك الأهلي الكويتي على مشاركة الشعب الكويتي احتفالاتهم وترك لحظات لا تنسى، فقد أطلق البنك أغنية حظيت بانتشار واسع بين الجمهور.



وتعليقا على هذه الأغنية، قال مقامس: عندما قررنا إطلاق أغنية، فقد كان هدفنا مشاركة الشباب الكويتي وتسليط الضوء على مواهبهم الثرية. فكرة الأغنية مستلهمة، في الواقع، من معنى الوحدة والتضامن والتلاحم للشعب الكويتي. هذا، وقد حرصنا على تصويرها بطريقة تجمع بين الحداثة وتراث دولة الكويت، وهي مستلهمة من روح الشباب الكويتي اليوم. وتبرز الأغنية طابع التنوع الذي يميز المجتمع الكويتي حيث تم تصويرها في عدة أماكن على امتداد الدولة. وحرصا منا على استمتاع موظفي البنك بالاحتفالات، فقد تم بث الأغنية في المقر الرئيسي، وتم منح الموظفين عددا من الهدايا التذكارية التي تجسد طابع دولة الكويت بهذه المناسبة.



واختتم مقامس كلمته: أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لفريق العمل بالبنك الأهلي الكويتي، لجهودهم في نجاح كافة الفعاليات ومنها أغنية «عمري لأهلي». تجدر الإشارة إلى أنه قد تم بث الأغنية على منصات التواصل الاجتماعي للبنك، وحصدت أكثر من 1.6 مليون مشاهدة، ونحن فخورون بإطلاقها كهدية منا لوطننا. كما أود أن أشكر فريق العمل وشبكة فروعنا على حماسهم وإخلاصهم، وأتوجه بخالص التهنئة للفائزين في هذه المسابقة.