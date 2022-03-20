الشركة نجحت في تقديم أداء قوي خلال 2021.. متجاوزة العقبات في الفترة الماضية

نمضي بطريقنا لتعويض ما فاتنا من فرص مخطط لها.. لتدعيم مركزنا داخلياً وخارجياً



عقدت شركة الصالحية العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الخميس الماضي، وذلك بنسبة حضور بلغت 86.67%، حيث وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% (15 فلسا لكل سهم)، وتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية بنسبة 5%، كما وافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس إدارة مكون من 8 أعضاء لمدة 3 سنوات قادمة.



وخلال ترؤسه للجمعية العامة للشركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، إن الشركة قد نجحت في تقديم أداء قوي خلال العام الماضي، حيث استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة كما تمكنت من تجاوز عقبات قد أثرت على أنشطتها خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى التفاؤل الذي يسود السوق حاليا مع تزايد المؤشرات الإيجابية لتجاوز التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا الصحية.



وأضاف النفيسي أن انحسار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا التي طالت كل بلدان العالم خلال العامين الماضيين جاء بعد تعاطي الحكومات بشكل أكثر احترافية مع تأثيرات الأزمة بعيدا عن إجراءات الإغلاق ووقف حركة الطيران والتنقل، إضافة إلى التوسع في خطط التطعيم، حيث أصبح التعايش مع تلك الأزمة أمرا ضروريا.



ولفت إلى نجاح الأسواق خلال فترة زمنية قصيرة بوقف النزيف الذي طال جميع القطاعات الاقتصادية، كما خفت حدة النظرة السلبية لمستقبل الاستثمار، وهذا ما ظهر في تطور الأداء التشغيلي لشركة الصالحية العقارية خلال عام 2021، وزيادة حجم الإيرادات من أنشطة الشركة الرئيسية.



وأوضح ان نمو الإيرادات جاء مدعوما بالارتفاع في مستويات الانفاق الاستهلاكي وازدهار الأنشطة الخدمية والفندقية والترفيهية وغيرها من الأعمال التجارية، حيث أكد النفيسي أننا في طريقنا إلى تعويض ما فاتنا من فرص تنموية كان مخططا لها لتدعيم مركز الشركة داخليا وخارجيا.



وحول مشروع العاصمة، أفاد النفيسي بأن الشركة نجحت في افتتاح المشروع بشكل تجريبي في نوفمبر 2021، وذلك ابتداء بمول العاصمة ومبنيين متعددي الأدوار مخصصين كمواقف للسيارات، وتأتي هذه الانطلاقة وفق استراتيجية العمل المخطط لها والمعدة من قبل إدارة الشركة بالتشغيل المرحلي للمشروع العاصمة وصولا إلى الافتتاح الرسمي خلال 2022.



وأوضح أن المشروع قد بلغ مراحل متقدمة من التجهيز خلال 2021، بعد أن انتهت الشركة بالكامل من أعمال الجزء التجاري في مول العاصمة وموقف السيارات في السردابين الثاني والثالث بمبنى المول، وتم إيصال التيار الكهربائي لهم أواخر مايو الماضي، ثم بدأت أعمال التجهيز للوحدات التجارية تمهيدا للافتتاح من قبل مستثمريها والتشغيل النهائي.



وأشار إلى أن الخطة التسويقية المبكرة كان لها الوقع الإيجابي برسم خارطة مشروع العاصمة وتوجهاته على المساحات التأجيرية المتوسطة والصغيرة والنجاح في تخطي تداعيات أزمة جائحة كورونا، وقد تجلى ذلك بوصول نسبة التأجير عند قيامنا بالافتتاح التجريبي إلى (97%).



من جهة اخرى، قال النفيسي: «وصلنا للمراحل النهائية من أعمال التشطيبات المعمارية للجزء الفندقي في مشروع العاصمة، وكذلك تم الانتهاء من نحو (98%) من إجمالي الأعمال الخرسانية من برج المكاتب والبدء بأعمال التشطيبات المعمارية وتركيب الواجهات الزجاجية، ومتوقع الانتهاء والبدء بالتشغيل في الربع الأول من عام 2023».



وعرج النفيسي على رؤية الشركة نحو مجمع الصالحية التجاري أيقونة شركة الصالحية العقارية وعلامتها الأبرز ومبنى فندق جي دبليو ماريوت الملاصق للمجمع، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لدعم مشاريعها القائمة بأحدث التقنيات والتجديدات المعمارية وتكنولوجيا الاستدامة، حيث وافق مجلس الإدارة على إطلاق عملية تطوير على مجمع الصالحية التجاري وفندق جي دبليو ماريوت، وذلك بالاستعانة بأفضل بيوت الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية لإعداد أفضل التصاميم التي تعكس الفخامة والرقي اللذين تتمتع بهما مباني الشركة ومنشآتها، وتلائم الفئة المستهدفة لديها من المستأجرين ومرتادي وزوار المجمع وضيوف الفندق.



ويشمل التطوير إضافة دور إضافي على الواجهة الرئيسية لمجمع الصالحية التجاري، وتجديد واجهات المجمع بالكامل من جميع الجهات، وزيادة امتداد الدور الأرضي والميزانين وأدوار المكاتب من المجمع لتشمل الأدوار المقابلة لها من مبنى الفندق، في حين سيكون للفندق نصيب من التطوير في جميع محتوياته وفي اللوبي الرئيسي وسيظل تحت إدارة ماريوت العالمية.



خلال العام الماضي، حقق سهم الشركة تداولات ملحوظة وسيولة كبيرة كما ارتفعت القيمة السوقية لسهم الشركة في بورصة الكويت بنهاية العام، وقد حافظ السهم على موقعه ضمن أحد مكونات مؤشر السوق الرئيسي 50 ويعرف بـ ((BK Main 50.



ورغبة من الإدارة في أن يكون سهم شركة الصالحية العقارية ضمن الشركات الأعلى سيولة وجذبا للاستثمار في بورصة الكويت، فقد تم تجديد اتفاقية صانع السوق مع شركة ثورة للاستثمار وتوقيع اتفاقية جديدة مع شركة بيتك كابيتال للاستثمار لدعم التداول على سهم الشركة وزيادة حجم السيولة، كذلك تمكين السهم بأن يكون ضمن مكونات المؤشرات العالمية وتحقيق شروط الترقية إلى السوق الأول في البورصة.



وعن ملخص الأداء المالي لسنة 2021، فقد حققت الشركة ربحا بمقدار 9.3 ملايين دينار وبربحية سهم بلغت 18.87 فلسا للسهم الواحد، بالمقارنة بالعام الماضي حيث بلغت الربحية 21.3 مليون دينار بربحية سهم 43.05 فلسا للسهم الواحد وذلك إثر عملية بيع ما نسبته 90% من استثمارنا في شركة هدية القابضة في ألمانيا.



كما بلغ إجمالي موجودات الشركة 391 مليون دينار للعام الحالي بالمقارنة بـ 364 مليون دينار للعام الماضي، فيما شهد إجمالي المطلوبات ارتفاعا إلى 230 مليون دينار في العام 2021 بالمقارنة بـ 196 مليون دينار للعام الماضي وذلك لتغطية متطلبات مشروع العاصمة.



انتخاب مجلس إدارة لـ 3 سنوات مقبلة



وافقت الجمعية العامة على انتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، وهم كما يلي:



1- غازي فهد النفيسي - غير تنفيذي.



2- فيصل عبدالمحسن الخترش - غير تنفيذي.



3- أنور عبدالعزيز العصيمي - غير تنفيذي.



4- عبدالعزيز غازي النفيسي - تنفيذي.



5- يوسف عيسى العثمان - غير تنفيذي.



6- عبدالرحمن عبدالعزيز البابطين - مستقل.



7- مرزوق فجحان المطيري - مستقل.



8- سعود أحمد الزبن - غير تنفيذي.



٭ خالد غازي النفيسي - احتياط أول.



٭ رياض حسن الموسى - احتياط ثان.