علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن شركة البترول الوطنية ستطرح اليوم الأحد مزايدتين على استثمار المساحات المخصصة لمركز خدمة السيارات وأخرى للأسواق المركزية في بعض محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية.



وتفصيليا، ستطرح الشركة مزايدة لاستغلال واستثمار المساحات المخصصة لمركز خدمة السيارات في بعض محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية محطات رقم (126/62/129)، ويشترط على المزايد أن يقدم تأمينا أوليا بقيمة 2500 دينار صالحا لمدة 90 يوما.



وستطرح الشركة مزايدة لاستغلال واستثمار المساحات المخصصة للأسواق المركزية في بعض محطات الوقود التابعة لها، فيما اشترطت على المزايد أن يقدم تأمينا أوليا بقيمة 30 ألف دينار صالحا لمدة 90 يوما.