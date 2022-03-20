أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» حصوله على لقب «أفضل بنك استثماري في الكويت» لعام 2022 من قبل مجلة جلوبال فاينانس، وذلك للمرة الحادية عشرة على مدى 12 عاما، في إنجاز آخر يعزز مكانته كأحد أكثر المؤسسات الاستثمارية ذات الثقة، وذلك نتيجة لأدائه المميز رغم ظروف السوق المتغيرة.



ويتم اختيار الفائزين بجائزة جلوبال فاينانس السنوية لأفضل البنوك الاستثمارية من قبل محرري المجلة المرموقة، يدعمهم عدد من خبراء الصناعة. وتتولى لجنة تحكيم الجائزة تسجيل واختيار الفائزين بناء على معايير خاصة وشاملة تتضمن: الحصة السوقية، وعدد وحجم الصفقات، والخدمات والاستشارات المقدمة، وقدرات الهيكلة، وشبكة التوزيع، والجهود المبذولة لمواجهة ظروف السوق، فضلا عن الابتكار، والتسعير، وأداء سوق ما بعد الاكتتابات، وسمعة السوق.



وتعزز الجائزة المرموقة مسيرة «المركز» في تقديم أفضل الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتي تشمل: إصدارات الأسهم وإصدارات السندات والصكوك، وعمليات الاكتتاب العام الأولية، والإدراج، واستشارات هيكل رأس المال، وإعادة الهيكلة، واستشارات الاندمــــاج والاستحواذ.



ومنذ العام 1997، نفذ «المركز» بنجاح معاملات مصرفية استثمارية تزيد قيمتها على 5.80 مليارات دولار (1.76 مليار دينار) كما في 31 ديسمبر 2021، إلى جانب تنفيذ العديد من الخدمات المميزة في أسواق المال والاستشارات.



ويعتمد نجاح «المركز» المستمر بالدرجة الأولى على فريق عمله من المختصين في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة وإمكانات متميزة، ومعرفة متعمقة في هذا المجال، وتشمل خبرات الفريق مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة، مثل: الخدمات المالية، والعقارات، والصناعات المتوسطة والثقيلـــة، والتــجزئة، والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية.



وفي هذا السياق، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للخـــدمـات المـصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت) رشا عثمان: «نحن فخورون باستمرارية حصول «المركز» على تقدير المجتمع المالي باعتباره في مقدمة المؤسسات المحلية والإقليمية في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الذي يتميز بتنافسية عالية. وجائزة جلوبال فاينانس المرموقة ما هي إلا تأكيد على مكانتنا المتميزة كمؤسسة استثمارية موثوقة تتسم بمعدل نمو أعمال مستدام في ظل التقلبات التي يشهدها القطاع. كما يؤكد هذا التقدير على الإمكانات المتميزة التي يملكها فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية لدينا والقدرة على تنفيذ الصفقات بمهنية عالية، والتي مكنت «المركز» من المضي قدما نحو المزيد من التقدم والنمو».



من جانبه، قال نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية (الاستشارات) عبدالرزاق رزوقي: «يساهم سجل «المركز» الحافل في تعزيز ثقة عملائنا في الخدمات المصرفية الاستثمارية التي نوفرها وفي تشجيعنا على تقديم خدمات مبتكرة مصممة خصيصا لاحتياجات عملائنا. وتأتي هذه الجائزة كنتيجة لإتمام «المركز» عدة صفقات ناجحة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، ولجهود فريق العمل المكثفة لتطوير الأعمال، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة في عدة قطاعات، والمهنية في العمل».



وبفضل ثقافته القائمة على الأبحاث، نجح «المركز» في تحسين خدماته باستمرار، ومساعدة عملائه على تحقيق أهدافهم الاستثمارية عبر تهيئة البيئة والوسائل التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة، فإلى جانب الخدمات المصرفية الاستثمارية، يقدم «المركز» خدمات متكاملة في مجالات إدارة الأصول، والاستثمار العقاري، وإدارة الثروات، والأبحاث، والاستشارات.



وعلى مدى مسيرته التي تمتد لأكثر من 47 عاما، استحق «المركز» العديد من الجوائز والتقديرات المتميزة، حيث حصل في العام الماضي فقط على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت» من قبل مجلة «جلوبال فاينانس»، وجائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت»، وجائزة «أفضل مدير للأصول في الكويت» للعام التاسع على التوالي، بالإضافة إلى جائزة «الاستدامة في الشرق الأوسط» من قبل مجلة «إيميا فاينانس» لعام 2021.