أعلن بنك بوبيان عن بدء تقليل استخدام المواد البلاستيكية في جميع فروعه ومبانيه الرئيسية مساهمة منه في حماية البيئة وتقليل مخلفات البلاستيك التي تعتبر الأكثر ضررا للبيئة.



وقال مساعد المدير العام للخدمات العامة في البنك م.يحيى الناصر: في إطار حرص إدارة مجموعة بنك بوبيان على صحة الجميع وسعيا منا لحماية بيئتنا من الآثار السلبية الناجمة من تزايد استهلاك البلاستيك، قررت إدارة البنك أن تكون البداية من الداخل تطبيقا لشعار(ابدا بنفسك) وذلك من خلال إلغاء غالبية التعاملات اليومية بالمواد البلاستيكية.



وأضاف ان البداية كانت من خلال إلغاء استخدام عبوات المياه البلاستيكية، حيث تم توزيع العبوات دائمة الاستخدام على جميع موظفي البنك مع توفير مبردات المياه التي يتم من خلال إعادة تعبئة المياه وهو ما سيعمل على توفير كمية هائلة من عبوات المياه البلاستيكية التي تستخدم يوميا.



وأكد ان هذه الخطوة على بساطتها إلا أنها ستكون بداية مهمة مع إجراءات أخرى سيتم من خلالها القيام بالعديد من الخطوات الهامة من أجل العمل على حماية البيئة ضمن استراتيجية الاستدامة التي يتبناها البنك مشاركة منه لجهود الكويت والعالم في الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.



وقال الناصر: على المستوى الداخلي «مباني وفروع البنك» فإن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المبادرات التي تتعلق بتقليل استهلاك الكهرباء والماء إلى جانب الاعتماد على المصادر البديلة للطاقة كالطاقة الشمسية.



وأضاف أن من شأن هذه المبادرات والخطوات أن تعمل على توفير الطاقة وتسهم في مبادرات العالم نحو الحفاظ على البيئة وتقليل الآثار السلبية للحياة اليومية على المناخ العالمي.



وأشار الناصر إلى أن المبنى الجديد للبنك المزمع الانتهاء منه في عام 2024 يواكب التطورات الهندسة العمرانية الحديثة التي تراعي مختلف العناصر التي تهدف الى الحفاظ على البيئة والاستدامة.