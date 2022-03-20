أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن شراكة مع مجموعة الشايع للانضمام الى برنامج «مكافآت بيتك Baitak Rewards»، ما يمثل إضافة مهمة لعملاء البرنامج الهادف لتشجيع استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية والدفع المسبق داخل وخارج الكويت، من خلال الحصول على نقاط مقابل كل استخدام في عملية شراء تبدأ من 1 دينار، ويمكن استبدال النقاط فيما بعد بمشتريات اخرى من المحلات المشاركة في البرنامج، ويتم تسجيل النقاط واستبدالها والشراء من خلالها عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف أوالموقع الإلكتروني لبرنامج «مكافآت بيتك».



وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد، ان انضمام مجموعة الشايع الى سلسلة الجهات المشاركة في برنامج «مكافآت بيتك Baitak Rewards» تطور نوعي في مجموع المزايا التي تقدمها الحملة، مشيرا إلى ان الشراكة بين الجانبين تتيح لعملاء برنامج «مكافآت بيتك» استرداد نقاطهم في محلات مجموعة الشايع التي تغطي 47 علامة تجارية وحوالي 342 متجرا وموقعا للبيع في الكويت.



وأكد العربيد ان البرنامج يأتي ضمن جهود تعزيز المزايا للعملاء وتحقيق رضاهم، مشيرا إلى انه مقابل كل دينار مشتريات بالداخل أو الخارج، يكسب العميل نقاطا تصرف في مشتريات اخرى مع مجموعة من أرقى المتاجر ومنافذ الخدمة يزيد عددها على 150 جهة، كما ان جميع حاملي بطاقات «بيتك» المؤهلة للمشاركة في البرنامج يتم تسجيلهم بشكل تلقائي ببرنامج مكافآت «بيتك»، ويمكن استبدال نقاط «بيتك» من خلال القسيمة الإلكترونية عبر تطبيق برنامج «مكافآت بيتك» للهاتف المحمول أو عن طريق الصفحة الإلكترونية مباشرة لدى المحلات المشاركة، كما ان هناك مجموعة من العروض المميزة المصاحبة لإطلاق برنامج «مكافآت بيتك» الجديد، والتي تشمل حصول العملاء الذين يقومون بتحميل تطبيق برنامج المكافآت للمرة الأولى على 1000 نقطة.



وأضاف: البرنامج بالمرحلة الأولية الحالية يضم مجموعة مميزة من الشركات ذات العلامات التجارية العالمية من مجموعة متنوعة من القطاعات، مع ما يزيد على 100 ألف عضو حتى اليوم، بمشاركة أكثر من 150 تاجرا، ويجري استقطاب عدد من الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم المزيد من خيارات استبدال المكافآت المميزة للعملاء مستخدمي بطاقات «بيتك» المؤهلة والمشمولة بالبرنامج.



وأوضح العربيد ان هناك 3 فئات مختلفة للبطاقات مع برنامج «مكافآت بيتك» وكل فئة تحدد العروض الحصرية والخاصة بها التي يحصل عليها العميل، وهي: فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية ويستطيع العملاء من حاملي الفئتين اكتساب النقاط من خلال جميع المحلات المحلية والدولية ومن خلال استخدام جميع نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم ايضا تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو آخر في البرنامج، أما العملاء من فئة البطاقات الخضراء فيمكنهم اكتساب النقاط من خلال المحلات المشاركة ببرنامج «مكافآت بيتك» فقط، وتتم إضافة نقاط «بيتك» الإجمالية خلال 24 ساعه بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب النقاط، على ألا يكون العميل مشاركا في أي برنامج ترويجي آخر للبطاقات المصرفية.



وأكد أن البرنامج يأتي في أعقاب تطويرات عديدة أدخلت على بطاقات «بيتك» من حيث الشكل او الخدمات والمزايا بما يحفز العملاء على مزيد من الاستخدام والاستفادة من المزايا المتاحة وأبرزها عناصر الأمان والسهولة في الاستخدام، حيث أصبحت البطاقات المصرفية لغة عالمية ووسيلة آمنة في التعامل المالي خاصة السفر، بالإضافة إلى الطابع الحضاري لاستخدام البطاقات، إذ أصبحت متاحة للشراء من خلالها في معظم دول العالم، مشيرا إلى أن «بيتك» أطلق منتجات بطاقات ائتمان «نادي الواحة» وذلك بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتشمل: بطاقة «بيتك» ماستركارد وورلد ايليت نادي الواحة الائتمانية حصريا لعملاء الخدمات المالية الخاصة، وبطاقة «بيتك» ماستركارد وورلد نادي الواحة الائتمانية والمخصصة لعملاء التميز والرواد ولمن تنطبق عليه الشروط.