أعلنت شركة زين الكويت عن تعاونها مع Cisco لإطلاق حلول شبكات الألياف البصرية الموجهة Routed Optical Network (RON) فـــي الكــــويت، والتـــي تقدم من خلالها الـــخدمات الأكثر تطورا لعملاء الأعمال.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الإعلان عن هذا التعاون قد أتى على هامش مشاركة زين في المؤتمر العالمي للجوال GSMA MWC 2022 في برشلونة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي، ونائب رئيس تجربة العملاء بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا في Cisco أديل ترومبيتا، ونائب رئيس تجربة العملاء لمزودي الخدمة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا في Cisco ماريو سيباستيان ميغيل، والمدير التنفيذي لمزودي الخدمة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Cisco محمد طنطاوي.



ويعتبر المؤتمر العالمي للجوال التابع للاتحاد الدولي للاتصالات المتنقلة (GSMA) الحدث الأكبر من نوعه في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا، وركز هذا العام حول عدد من المجالات التقنية، أبرزها تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والتكنولوجيا المالية، وغيرها.



وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: تشهد أسواق اليوم تغيرات متسارعة، وقد بدأت جميع الشركات بتطبيق التحول الرقمي بشكل أو بآخر، وبطبيعة الحال فقد نتج عن هذا الأمر طلبا متزايدا على الكفاءة والسرعة والدقة التي تقدمها تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، فنحن نضع البساطة والانسيابية في صلب رؤيتنا وخططنا الاستراتيجية، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل مع Cisco لكي نستمر في تنفيذ عهدنا بتمكين التحول الرقمي الشامل في الكويت.



وقال نائب الرئيس لشؤون مزودي الخدمة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Cisco آدم ماكهايل: يبحث مزودو الخدمة عن حلول تحمي الاستثمارات وتضيف عوامل البساطة والأتمتة لدعم النمو الهائل في خدمات الجيل الخامس 5G والنطاق العريض، وذلك من غير رفع تكلفة النفقات الرأسمالية (CAPEX) والمصاريف التشغيلية (OPEX)، ولهذا فإن حلول شبكات الألياف البصرية الموجهة (RON) ستكون أداة تمكين مهمة لزين الكويت للحفاظ على نموها وحماية استثماراتها مع زيادة إمكانية تطوير الشبكة وتقليل بصمتها البيئية وخفض انبعاثاتها الكربونية.



وتسعى زين إلى أن تلعب دورا حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال سواء في قطاع المؤسسات الكبرى أو الأعمال الصغيرة والنامية.



وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل زين على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.