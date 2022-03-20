معززا تواجده وحضوره كعنصر فعال ضمن المنظومة المالية والمصرفية في الكويت وعضو ذي مكانة ريادية بين مؤسساتها، يواصل بنك الكويت الدولي KIB مشاركته في الحملة المصرفية الوطنية «لنكن على دراية»، في نسختها الثانية للعام 2022، وهي المبادرة التوعوية التي قام بتنظيمها كل من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت خلال العام الماضي، وإعادة إطلاقها هذه السنة للاستمرار في نشر الثقافة المالية والمصرفية بين مختلف شرائح المجتمع، والتي جاءت أيضا تماشيا مع برنامج KIB المجتمعي للتوعية بالخدمات والمنتجات المصرفية والمالية، والذي كان يعد من أبرز المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بشتى المواضيع المتعلقة بالمعاملات البنكية والمصرفية بين كل شرائح العملاء.



وفي إطار دعمه لحملة «لنكن على دراية»، يحرص KIB على مشاركة خبراته الواسعة والشاملة في المجالات المالية والمصرفية، من خلال التواصل مع جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وغيرها من الوسائل الإعلامية، مساهما بذلك في تثقيف أكبر عدد من متابعيه ومشاهديه حول العديد من الأمور التي قد تعنيهم فيما يخص إدارة أموالهم وتعاملاتهم مع مؤسساتهم المالية.



وفي هذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين: نحن نفخر بأن نكون من أولى المؤسسات التي أطلقت مبادرات مجتمعية للتوعية بالشؤون المالية والمصرفية، مما يزيد من التزامنا بالاستمرار في دعم حملة «لنكن على دراية» طوال العام، والمشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات المماثلة، حيث يسعى البنك دائما، وتحت مظلة شعاره المؤسسي «بنك للحياة»، إلى رفع مستوى الإدراك المالي لدى مجتمعنا وصقل معرفته بأهم ما يقدمه القطاع من خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة تلبي احتياجاته، وأيضا حلول استثمارية وتمويلية تلاقي طموحاته.



وأوضح أن KIB سيقوم طوال السنة، ومن خلال حملة «لنكن على دراية»، بتسليط الضوء بشكل عام على الدور المحوري الذي يلعبه البنك كشريك رئيسي لعملائه ووسيطهم المالي، ويتضمن ذلك نشر سلسلة من المواد الإعلامية المصممة لكل شرائح العملاء، والتي ستناقش العديد من المواضيع الهامة والمتعلقة بإدارة أموالهم، بما يشمل أهمية الادخار والتوفير والاستثمار، ونوعية المنتجات والخدمات المصرفية التي تساعدهم على ذلك، مثل البطاقات المصرفية والائتمانية المتنوعة، والتي تمنحهم أيضا مزايا خاصة وعروضا مجزية، وتقدم لهم قيمة مضافة تساندهم في تحقيق أهدافهم، علاوة على مميزات التمويل الإسلامي بمختلف أنماطه، وطرق سداده الميسرة والمرنة.



كما أكد بوخمسين على استمرار KIB بتعزيز الوعي لدى جمهوره طوال هذه الحملة بمختلف المخاطر التي قد يتعرض إليها العملاء في تعاملاتهم البنكية، بما فيها الجرائم الإلكترونية، وعمليات الغش والاحتيال الإلكترونية، وكذلك التهديدات السيبرانية، موضحا عبر إصداراته الإعلامية أيضا جاهزية البنك من ناحية البنية التحتية التكنولوجية، والتقنيات والآليات التي تقوم البنوك عامة باستخدامها للتصدي لتلك المخاطر وتعزيز أمن وحماية بيانات عملائها المصرفية.



كما لفت بوخمسين إلى ضرورة نشر التوعية بحقوق العملاء الحاصلين على التمويلات الشخصية، سواء الاستهلاكية أو الانشائية، مع التطرق إلى سلسلة الخطوات الوجب اتباعا لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال فيها، كذلك التوعية بمخاطر «تكييش القروض» والاستثمارات عالية المخاطر وغيرها الكثير.



وفي ختام تصريحه، أشاد بوخمسين بالأثر الإيجابي المتوقع لحملة «لنكن على دراية» في نسختها الثانية للعام 2022، وذلك نظرا لما شهدته نسختها الأولى من مشاركة اجتماعية كبيرة، وتأثير فعال على أفراد المجتمع أثناء العام الماضي، كما أثنى على المحتوى الثقافي والمتميز الذي قدمته كافة البنوك المحلية المشاركة، مما يدل على متانة القطاع المصرفي الكويتي والخبرة العريقة التي تتمتع به مؤسساته المالية، مشيرا إلى أنه يعكس أيضا التزام القطاع بأكمله بأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وحرصه الشديد على تبني أعلى معايير الشفافية مع عملاء البنوك من خلال توعيتهم بجميع حقوقهم المالية وكيفية حماية أصولهم المصرفية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.