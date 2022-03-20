تاريخيا، دائما ما كانت عملية بناء وتشغيل منظومة شبكات متعددة المستويات مليئة بالتحديات، ولكن بفضل الابتكارات الحديثة عبر السيليكون والأنظمة الموجهة والألياف الضوئية القابلة للتوصيل (400G)، فقد أصبح بالإمكان دمج المستويات المتعددة المعقدة إلى منظومة موحدة تتسم بالبساطة وإمكانية تطويرها وتحسين كفاءتها وانخفاض تكلفتها، وقد قامت زين بقيادة التحول نحو هذه المنظومة الجديدة، مما نتج عنه شبكة يسهل صيانتها بإمكانها مواكبة التطورات بسرعة وكفاءة.



وخلال العقد الماضي، استمرت زين ببناء بنية تحتية معلوماتية صلبة كانت عاملا بارزا لتحقيق التنمية الاقتصادية في الكويت، فهذه الحلول الجديدة ستقوم بتوسيع قائمة الخدمات التي تقدمها الشركة لمختلف القطاعات الحيوية في السوق الكويتي بما يضمن كفاءة العمل، كما تخطط زين لتوظيف تقنية «تقطيع الشبكة» (network slicing) لبناء حالات عمل متباينة لسوق الأعمال، حيث تعتبر تقنية «تقطيع الشبكة» واحدة من الفرص البارزة التي تمكنها تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.



ومع حلول شبكات الألياف البصرية الموجهة (RON) من Cisco، ستتمكن زين من زيادة سعة الشبكة وإمكانية تطويرها مع تقليل بصمتها البيئية وتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في الوقت نفسه، وهو ما ينسجم تماما مع التزام زين بوضع بصمة إيجابية مؤثرة في المجالات المستدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.