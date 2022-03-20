أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة بعدما أطلقت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص بزعم تنفيذه عملية طعن في مدينة القدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وذكر شهود عيان تواجدوا في موقع الحادث أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب بينما كان يسير في الشارع ودون أن يشكل أي خطر على الجنود أو المستوطنين في المكان.



في المقابل، ادعت شرطة الاحتلال أنها اطلقت النار على الشاب الفلسطيني بعدما طعن أحد المارة في القدس، وقامت «بتحييده».



واوضحت جمعية «نجمة داود الحمراء» للاسعاف أن الضحية إسرائيلي في الثلاثينيات من عمره وأصيب بجروح طفيفة.



وشاهد مراسل وكالة «فرانس برس» الشرطة وهي تحمل ملابس المهاجم الملطخة بالدماء.



ووقع الهجوم في القدس الغربية قرب مفترق طرق مع القطاع الشرقي للمدينة. وتشهد القدس صدامات متكررة.



من جهة اخرى، منعت السلطات الإسرائيلية محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث من السفر للخارج عبر معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن.



وذكرت وكالة «وفا» أن السلطات الإسرائيلية احتجزت غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات، ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعة مخابراتها.



وذكر الرفاعي أنه تم احتجاز المحافظ لمدة أربع ساعات قبل إبلاغه بمنعه من السفر لدى توجهه لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية.