توج فارس نادي الكويت للفروسية علي الخرافي بلقب بطولة «غسيل» الأولى لقفز الحواجز، التي أقيمت في مضمار نادي المسيلة للفروسية بمنطقة صبحان، بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات الأندية المحلية.



وتمكن الخرافي من تحقيق المركز الأول في الشوط الرئيسي على ارتفاع 135 سم بزمن 21.53 ثانية دون نقاط جزاء تلاه عناز العناز والإيطالي أنطونيو موروزو وراكان الحساوي وخالد الزبيد ومحمد الموسى، كما فاز الفارس فواز الغنيمان بالمركز الأول على ارتفاع 125 سم، فيما فاز كورا بوسيلي بالمركز الأول على ارتفاع 115 سم.



وقد قام الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس في «تطبيق غسيل» صالح المسلم بتتويج الأبطال، حيث عبر عن سعادته بالمنافسة القوية التي شهدتها النسخة الأولى من البطولة وهنأ الخرافي لفوزه باللقب الغالي.



بدوره، أوضح مدير «تطبيق غسيل» عبدالعزيز الضويحي أن الهدف من هذه البطولة دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، والبطولة هي النسخة الأولى ولن تكون الأخيرة.